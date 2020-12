Piemonte e Lombardia zone gialle: via libera agli spostamenti tra regioni

Al via gli spostamenti tra regioni

Da oggi Piemonte, Lombardia, Calabria e Basilicata tornano in zona gialla. Solo Abruzzo resta in zona arancio. Questo cambiamento comporta la possibilità di spostarsi tra regioni, dunque i liguri che hanno casa in montagna o parenti al nord possono finalmente partire, idem per i piemontesi e i lombardi che vogliono raggiungere le proprie seconde case in Liguria. Questi spostamenti saranno consentiti entro il 20 dicembre data in cui scatterà il divieto assoluto a livello nazionale di lasciare la propria regione fino al 7 gennaio. Resta comunque il coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino.

Il ministro Speranza è a favore del rigore: se gli italiani si comportano come in estate a gennaio e febbraio subiremo una terza ondata di contagi.

Ancora non chiaro se ci saranno deroghe ai divieti di lasciare il proprio comune nei giorni di Natale, Santo Stefano e primo dell’anno. Si parla di una deroga per i comuni sotto i 5mila abitanti e comunque non oltre i 20 km.