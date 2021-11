Pignoramento RT: il giudice rinvia di 15 giorni la decisione, domani vertice in Prefettura

DECISIONE INASPETTATA

Il giudice per le esecuzioni del tribunale di Imperia, Martina Badano, ha preso tempo altri quindici giorni per sciogliere le riserve sulla istanza di sblocco del pignoramento di 5 milioni di euro alla Riviera Trasporti, l'azienda incaricata del trasporto pubblico in provincia di Imperia. La decisione, giunta nel pomeriggio, sarebbe motivata dalla volontà del giudice di ascoltare tutte le parti in causa e gli enti oggi del pignoramento, quindi la Provincia di Imperia e la Regione Liguria.

"Nel pomeriggio ho già incontrato i sindacati - afferma il presidente di Riviera Trasporti, Giovanni Barbagallo -. Domani ci sarà l'incontro con il prefetto i lavoratori che ovviamente stanno facendo le loro valutazioni". I sindacati temono che salterà anche lo stipendio di novembre, oltre a quello già saltato di settembre: "Il problema di fondo - afferma Marco Ghersi (Fit-Cisl) - è che con il rinvio di quindici giorni, l'azienda non ha soldi in cassa e salta lo stipendio. Ma si tratta di una deduzione, vedremo domani cosa succede".