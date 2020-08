Pista ciclabile sul nuovo molo, la preoccupazione dei pescatori

Il consorzio dei pescatori è molto preoccupato per la pista ciclabile proprio accanto al loro luogo di lavoro

I pescatori sono preoccupati per quel tratto di pista ciclabile che passa sulla nuova passeggiata nel mare di Imperia che sorge proprio accanto all’area dove lavorano. Nei giorni scorsi il consorzio ha scritto una lettere al sindaco che li ha convocati in Comune per il 28 agosto.

Nella zona, soprattutto d’estate, c’è una grande attività con camion che vanno e vengono per scaricare e caricare.

Oltre ai pescatori c’è anche il problema della Capitaneria di Porto che non ha rilasciato alcuna autorizzazione alla realizzazione della pista a fianco del molo ma anzi aveva segnalato il problema criticità prima dell’inaugurazione