Polizia blocca lo striscione contro Toti. Censurata anche l'ironia

Siamo abituati a vedere esposti negli stadi striscioni pesanti, ad assistere a cori razzisti, inqualificabili spesso al limite. Obiettivamente, indipendentemente dalle ragioni dei tifosi dell'Imperia, non si capisce il motivo per cui non è stato fatto esporre lo striscione che gli ultras avevano confezionato per la civile protesta contro la Regione, l'Asl 1 Imperiese e naturalmente contro il bersaglio grosso, il presidente della regione Giovanni Toti, legata alla chiusura del punto nascite di Imperia. Gli ultras si giustificavano con il fatto di essere padri e madri .

Un posto alla "Nato" per Giovanni Toti

“Il Covid non ha insegnato niente? Regione Liguria incosciente! Un posto alla “Nato” per G. Toti" riportava lo striscione che i tifosi volevano esporre durante il match (perso dall'Imperia) al Ciccione con la Lavagnese.

All'ingresso, le forze di polizia, dopo aver fatto dispiegare lo striscione ed lettone il contenuto, hanno deciso di impedirne l'esposizione. I tifosi l'hanno mostrato ai giornalisti all'esterno dello stadio. Evidentemente non è piaciuto l'ironico gioco di parole "Nato"/punte nascite. Come noto, la riorganizzazione Asl prevede un punto nascite in provincia solo a Sanremo.