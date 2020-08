Polizia penitenziaria in lutto: il 20 agosto i funerali dell’agente Spagnuolo

Polizia Penitenziaria

Sono attesi per giovedì 20 agosto, alle 15.30, alla chiesa degli Angeli di piazza Colombo, a Sanremo, i funerali di Raffaele Spagnuolo, agente della polizia penitenziaria morto per una malattia. Originario di Foggia era in servizio al carcere di Sanremo dal 2015. E’ stata allestita una camera ardente, aperta dalle 8 alle 19, presso la camera mortuaria di Imperia. Sgomento tra i colleghi, che tanto lo apprezzavano e gli volevano bene. Il giovane poliziotto ha combattuto due anni con la malattia.

