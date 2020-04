Pontedassio, il sindaco Calzia: “Situazione sta migliorando”

Miglioramento a Pontedassio

“In merito all’emergenza epidemiologica posso comunicarvi che la situazione sta nettamente migliorando” la notizia arriva dalle parole del sindaco di Pontedassio, Ilvo Calzia, sulla pagina facebook dedicata al paese dell’entroterra. “ Molte persone dopo i due tamponi di controllo- prosegue il primo cittadino- risultano guarite e a oggi non sono stati segnalati nuovi casi di contagio.

Nella casa di riposo sono stati finalmente eseguiti dall’Asl tutti i controlli (degenti e personale) e la situazione è circoscritta a pochi casi di contagio che vengono seguiti costantemente e con le dovute attenzioni.”

La solidarietà in questi momenti complicati non è mancata, soprattutto per i più anziani, persone più fragili ed indifese.

“In questo particolare momento l’amministrazione comunale- continua Calzia- ha gradito moltissimo l’iniziativa del Presidente Mario e dei militi della Croce Rossa che hanno raccolto generi alimentari presso negozi e supermercati del comune. Hanno confezionato pacchi e li stanno distribuendo alla popolazione. Abbiamo condiviso insieme la scelta di consegnarli alle persone più anziane del comune, in particolare quelle con più di 80 anni. Ci è sembrato opportuno fare un piccolo pensiero alla generazione di nonni che oggi, purtroppo, ha avuto più lutti tra i coetanei.”

Contemporaneamente, il Comune sta distribuendo anche i buoni spesa e i pacchi alimentari ai nuclei familiari che ne ha fatto richiesta “ con il fondo stanziato dal governo e con i generi alimentari che sta mettendo e che continuerà a mettere gentilmente a disposizione il Banco Alimentare della Caritas Diocesana di Pontedasssio e tanti volontari. Il servizio alle famiglie bisognose è quindi garantito attraverso l’ufficio Servizi Sociali al piano terra del comune.”

In prima linea non solo Croce Rossa e i suoi militi, ma anche i volontari della Protezione Civile che da inizio emergenza assiste le persone malate presso le loro abitazioni. A loro va la gratitudine del sindaco e di tutta l’amministrazione che ringrazia anche la Farmacia di Pontedassio che “ancora una volta ha donato generi alimentari per i bambini e che sono in corso di distribuzione”

Le foto