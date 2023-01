Questa mattina il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso urgente promosso dal Comune di Sanremo contro il recente provvedimento del TAR Liguria in merito al progetto di riqualificazione del bacino portuale e del fronte mare.

Porto Vecchio: ok alla sospensiva del Tar

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto l'istanza del Comune di Sanremo, concedendo la sospensiva.

La sentenza di oggi consente di riprendere i termini del bando di gara, che sarà prorogato di quaranta giorni al fine di ristabilire le tempistiche inizialmente previste, come deciso dal sindaco Alberto Biancheri e dalla Giunta comunale insieme alla Segreteria Generale, su indicazione dei consulenti legali d'ellente.

Il contratto sarà comunque firmato solo dopo l'udienza di merito, che il Consiglio di Stato ha fissato per il prossimo 11 maggio 2023.

"A conclusione in tempi ragionevoli"

"Aspettiamo con fiducia l'udienza di merito di maggio, evidenziando le tempistiche stabilite dal Consiglio di Stato che consentiranno di arrivare a conclusione in tempi ragionevoli. Siamo soddisfatti, anche se c'è un po' di rammarico nel pensare che senza ricorsi l'affidamento sarebbe avvenuto proprio in questi giorni per quella che ritengo essere l'opera in assoluto più importante per la città di Sanremo, a cui abbiamo dedicato anni di lavoro con passione, dedizione e scrupolosa attenzione delle normative specifiche del project financing. La sentenza di oggi ci permette comunque di riprendere i termini di gara senza perdere altro tempo, che è l'aspetto più importante per Sanremo" ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri.