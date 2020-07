Positivi in provincia sotto quota 100. Muore una donna a Sanremo

Dopo giorni in cui il numero dei positivi al Covid in provincia di Imperia era sopra le 100 unità, con oggi e un decisivo ribasso del numero, si torna al di sotto della quota. Sono 96 gli attualmente positivi in provincia contro i 107 di ieri. Anche un ricovero in meno nei presidi ASL 1. Purtroppo, oggi c’è un tragico bilancio. All’ospedale di Sanremo è morta una donna di 87 anni positiva al virus. Ecco i dati di oggi.

Dati 17 luglio 2020

TOTALE tamponi effettuati

169.186

1.509

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui:

10052

2

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening

1257

3

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici

8795

-1

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti)

1142

-21

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA

76

LA SPEZIA

25

IMPERIA

96

GENOVA

801

Residenti fuori Regione/Estero

52

altro/in fase di verifica

92

TOTALE

1142

Ospedalizzati

ASL1

8

0 in TI

-1

ASL2

5

0 In TI

1

Ospedale Policlinico San Martino

0

0 in TI

0

Ospedale Evangelico

0

0 in TI

0

Ospedale Galliera

2

0 in TI

1

Ospedale Gaslini

0

0

0

ASL3 globale

9

0

0

ASL 3 Villa Scassi

9

0

0

ASL 3 Gallino

0

0

0

ASL3 Micone

0

0

0

ASL3 Colletta

0

0

0

ASL4 globale

2

0

0

ASL4 Sestri Levante

2

0

0

ASL4 Lavagna

0

0

0

ASL5

3

0

0

Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1

37

ASL 2

100

ASL 3

193

ASL 4

72

ASL 5

82

LIGURIA

484