Precipita con l'auto nel torrente Nervia: 20enne soccorso dall'elicottero

Precipita con l'auto nel torrente Nervia

Un ventenne è rimasto ferito, nel pomeriggio, dopo essere precipitato con l'auto, una Fiat Panda, nel torrente Nervia, tra i Comuni di Pigna e Castel Vittorio, sulla provinciale della val Nervia. Il giovane ha riportato sospette fratture agli arti inferiori e altre lesioni in corso di valutazione da parte dei medici. Il ragazzo è stato direttamente verricellato dall'equipaggio di Grifo e portato in ospedale.

Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'accaduto. Sembra comunque che abbia avuto problemi con un pneumatico, che forse è esploso, mentre stava scendendo verso la costa, a quel punto ha perso il controllo del mezzo, che è finito di sotto. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, con i vigili del fuoco e i carabinieri. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nell'auto c'era pure una bombola del gas, che è stata messa in sicurezza.

Il video del soccorso con l'elicottero