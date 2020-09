Prende fuoco un’auto in via Goethe a Sanremo

Incendio auto

Una vettura ha preso fuoco, verso le 23, in via Goethe a Sanremo. Si tratta di un Toyota Rav. Ancora in fase di accertamento l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, che sono riusciti a spegnere le fiamme, prima che si propagassero altrove.

Leggi qui le altre notizie