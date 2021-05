Prenotazione volontaria ai giovani: già esaurite le 22mila scorte

Prenotazione volontaria : i giovani vogliono il vaccino

E’ stata un successo l’apertura delle prenotazioni su base volontaria ai vaccini Astrazeneca e Johnson in Liguria aperta agli over 18. Tra i giovani c’è voglia di tornare a una vita normale e certamente lo scoglio “green pass” per tornare a viaggiare ha inciso molto sulla scelta di non aspettare la tornata legata alla propria fascia d’età.

Il 31 maggio seconda tornata a base volontaria

Il sistema sanitario regionale è stato impegnato nelle prenotazioni della linea parallela volontaria per i cittadini tra i 18 e i 60 anni dedicata ai vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson, che ha avuto un ottimo risultato: sono andate esaurite tutte le circa 22mila dosi di vaccino a disposizione. Il 31 maggio alle 23 partirà una seconda tornata di prenotazioni con 20mila dosi di vaccino tra AstraZeneca e Johnson&Johnson sempre su base volontaria per le persone tra i 18 e i 60 anni.

Dal 4 giugno aperte le prenotazioni agli over 35

Dal 4 giugno apriranno le prenotazioni per la fascia di età tra i 35 e 39 anni, in questo caso si parla di linee Pfizer o Moderna e i tempi per vaccinarsi saranno inevitabilmente più lunghi rispetto a quelli che si sono visti per le linee parallele.