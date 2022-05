Primo caso di sospetto vaiolo delle scimmie in Liguria su una ragazza rientrata dalle Canarie

Primo caso sospetto in Liguria

L’Ospedale Policlinico San Martino informa che, presso la Clinica di Malattie Infettive, sono in corso gli approfondimenti per registrare il primo caso sul territorio ligure di vaiolo delle scimmie, che risponde alla definizione segnalata dall’OMS. La patologia sarebbe stata riscontrata su una ragazza residente nel levante ligure, del 1998, rientrata lunedì scorso dalle Canarie, ora ricoverata nel reparto diretto dal professor Matteo Bassetti. Sono in corso gli accertamenti per confermare la diagnosi. Contestualmente si segnala che nella giornata di mercoledì il DIAR di Malattie Infettive ha prodotto il documento regionale per la gestione dei casi sospetti e confermati di vaiolo delle scimmi