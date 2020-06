Progetto “Spazio Aperto”. L’elenco dei divieti nelle aree pedonalizzate

Progetto “Spazio Aperto”

Parte da sabato il progetto “Spazio Aperto a favore delle attività di somministrazione alimenti e bevande” che prevede la pedonalizzazione straordinaria e temporanea su alcune strade e la possibilità di adesione all’iniziativa anche all’esterno delle aree pedonalizzate.

Per questo motivo per tutta l’estate la viabilità sarà regolata nei seguenti modi:

Dalle ore 19.00 del 20 Giugno alle ore 00.30 del 01 Settembre 2020, negli orari sotto indicati, la circolazione stradale nelle strade sotto citate è disciplinata come segue:

Via Al Mare – Bussana lato mare ( fronte civici 31 – 87 e 121-123) per una lunghezza sufficiente a garantire il doppio senso di circolazione

DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli

Dal 20 Giugno al 20 Settembre 2020, negli orari sotto indicati, lacircolazione stradale nelle strade sotto citate è disciplinata come segue:

Corso Inglesi lato ponente (da area taxi a inizio senso unico) DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli

dalle ore 19.00 alle ore 00.30 del giorno successivo

Dal 20 Giugno al 20 Settembre 2020, negli orari sotto indicati, la circolazione

stradale nelle strade sotto citate è disciplinata come segue:

Via Ruffini (tratto da corso O. Raimondo a civico 13 – Hotel Marinella) DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli

dalle ore 18.30 alle ore 00.30 del giorno successivo DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli

dalle ore 19.30 alle ore 00.30 del giorno successivo

Via Gioberti Inferiore

DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle ore 18.30 alle ore 00.30 del giorno successivo

DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli dalle ore 19.30 alle ore 00.30 del giorno successivo

I titolari di posto auto privato di Via Gioberti Inferiore sono derogati al divieto di transito, adottando tutte le

debite cautele e comunque percorrendo il tratto di strada a velocità ridottissima.

Corso Mombello Inferiore (carreggiata di ponente)

DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli dalle ore 19.30 alle ore 00.30 del giorno successivo

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE tratto Via Roma – Ristorante Flipper

I titolari di posto auto privato di Corso Mombello Inferiore sono derogati al divieto di transito. Quando gli stessi raggiungono Corso Mombello per immettersi nella circolazione dovranno svoltare a sx

percorrendola in direzione monte e all’intersezione con Via Roma hanno l’obbligo di svolta a dx. ISOLE PEDONALI – Sono DEROGATI al divieto di transito i mezzi in servizio di polizia,

amaie energia, soccorso ed emergenza

Dal 20 Giugno al 20 Settembre 2020, negli orari sotto indicati, la circolazione stradale in

Via N. Sauro e Giardini V. Veneto è disciplinata come segue:

Via N. Sauro

– tratto da Sottopasso Croce Rossa alla Rotonda del Porto

– entrambe le carreggiate tra la Rotonda del Porto e Giardini Vitt. Veneto

DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalle ore 18.00 alle ore 02.00

– tratto compreso tra Sottopasso Croce Rossa e Giardini Vittorio Veneto

DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli dalle ore 20.00 alle ore 02.00

Giardini Vitt. Veneto

– ambo i lati di entrambe le carreggiate (da Corso Mombello a termine aiuola fronte civico 22)

DIVIETO di SOSTA con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli alle ore 18.00 alle ore 02.00 carreggiata a monte dal 1° passaggio pedonale situato nei pressi del civ. 10 a termine aiuola fronte civico 22

DIVIETO di TRANSITO a tutte le categorie di veicoli dalle ore 20.00 alle ore 02.00 carreggiata a mare

DOPPIO SENSO di CIRCOLAZIONE dalle ore 20.00 alle ore 02.00

ISOLA PEDONALE – Sono DEROGATI al divieto di transito i mezzi