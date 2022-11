Quando Maroni ricevette il passaporto turistico del Principato di Seborga

Nel 2012 gli venne consegnato il passaporto turistico

C’è anche l'autoproclamato Principato di Seborga che piange il politico della Lega, ex ministro dell’Interno ed ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, morto oggi al culmine di una lunga malattia. Nel 2012 l’odierna principessa Nina, allora Consigliera della Corona per gli Affari Esteri - e il Segretario di Stato Mauro Carassale ebbero l’opportunità di consegnargli un passaporto turistico del Principato di Seborga, a margine di un evento a Bordighera. Maroni dimostrò curiosità e sincero interesse per la storia dell’antico borgo medievale.