Quanto gauadagnano i nostri deputati? Ecco i redditi degli eletti in Liguria

Paperone Roberto Cassinelli (Forza Italia), che nel 2021 ha dichiarato poco più di un milione di euro. Di seguito la lista completa.

Ecco quanto hanno dichiarato all'Agenzia delle Entrate, i deputati e i senatori eletti in Liguria nel 2018 (dati raccolti dai siti di Camera e Sanato, nella sezione dedicata ai parlamentari della XVIII legislazione).

Senato della Repubblica

Eletti con il M5S

Mattia Crucioli, eletto nel collegio uninominale di Genova-San Fruttuoso. E’ un avvocato cassazionista ed è stato consulente del gruppo in consiglio regionale.ha dichiarato 118,237 euro.

Matteo Mantero deputato uscente e membro della commissione Affari sociali, era capolista nel listino proporzionale. E’ al secondo mandato. Ha dichiarato 100,285 euro. Ora Potere al Popolo.

Elena Botto, seconda in lista nel listino proporzionale, è stata assistente parlamentare fino alla sua candidatura e social media manager dapprima in Regione Liguria e poi per singoli parlamentari, sempre per il Movimento 5 Stelle. Ha dichiarato 101.107 euro.

Eletti con la Lega

Francesco Bruzzone, presidente del consiglio regionale della Liguria e consigliere dal 2005. Dal 2012 è presidente della Lega Liguria. Grande appassionato di caccia, per lui è il primo mandato il Parlamento. Ha dichiarato 102.702 euro

Paolo Ripamonti agente immobiliare. Eì stato eletto nel collegio uninominale di Savona, dove è assessore comunale alla Sicurezza. E’ al primo mandato. Il suo reddito 2021 è 102. 521 euro.

Stefania Pucciarelli 50 consigliera regionale in Liguria e presidente della commissione Attività produttive. Eletta nel collegio uninominale della Spezia, è al primo mandato. Per lei 136.195 euro.

Eletti con Forza Italia

Sandro Biasotti classe 1948, è deputato uscente. Già presidente della Regione Liguria dal 2000 al 2005, è coordinatore regionale del partito. Per lui terzo mandato in Parlamento. Ha dichiarato nel 2021 224.280 euro.

Eletti con il PD

Vito Vattuone classe 1958 eletto come capolista del listino proporzionale. E’ segretario regionale del partito. Per lui si tratta del secondo mandato a Palazzo Madama. Per lui 98.448 euro

Camera dei Deputati

Eletti con M5S

Roberto Traversi 48 anni, eletto nel collegio di Genova Sestri. Architetto e fotografo, militante storico dell’area di Chiavari, dove nel 2017 ha ritirato la candidatura a sindaco per non aver ricevuto la concessione del simbolo M5s. E’ al primo mandato. Dichiara 98.471 euro.

Marco Rizzone eletto nel collegio di Genova San Fruttuoso. Imprenditore informatico, programmatore e sviluppatore di applicazioni. E’ al primo mandato. Ha dichiarato, dopo il passaggio a Coraggio Italia, 98.471 euro.

Sergio Battelli deputato uscente, membro della commissione Politiche UE della Camera di cui è capogruppo per il Movimento. Già commesso in un negozio e militante della prima ora del Movimento.

Leda Volpi livornese di nascita e sanremese di adozione, è dirigente medico della Asl Sanremese, specializzata in neurologia. E’ al primo mandato. Ora Alternativa. Ha dichiarato 93.307 euro.

Simone Valente, classe 1987, deputato uscente, membro della commissione Cultura della Camera e dal 4 luglio 2017 capogruppo del Movimento a Montecitorio. E’ al secondo mandato. Ha dichiarato 98.471,04 euro.

Eletti con la Lega

Edoardo Rixi è stato assessore regionale allo Sviluppo economico e segretario regionale della Lega. Subentrato alla Camera nel 2010 si dimise per conservare il proprio ruolo di consigliere regionale di opposizione. Il suo reddito è 109.576 euro.

Sara Foscolo eletta nel collegio di Savona, è vicesindaco di Pietra ligure e dipendente amministrativa di un’azienda privata. E’ al primo mandato. Dichiara 90.530 euro.

Flavio Di Muro, già capo di gabinetto di Edoardo Rixi in Regione Liguria e suo vice nella segreteria regionale della Lega. E’ al primo mandato. Ha dichiarato 100.401 euro.

Eletti con Forza Italia

Giorgio Mulè, classe 1968, eletto nel collegio uninominale di Sanremo. Giornalista e direttore uscente di Panorama, con una lunga carriera alle spalle nella carta stampata e nelle reti Mediaset. E’ al primo mandato. Per lui 97.108 euro.

Roberto Bagnasco classe 1950, è stato eletto nel collegio uninominale di Genova-Rapallo. Coordinatore provinciale di Forza Italia, due volte sindaco di Rapallo e già consigliere regionale. E’ al primo mandato. Ha dichiarato 170.692.

Manuela Gagliardi classe 1973, è stata eletta nel collegio uninominale della Spezia, dove è stata vicesindaco. E’ al primo mandato. Ora è passata a Coraggio Italia. Ha dichiarato 92.593 euro.

Roberto Cassinelli classe 1956, è senatore uscente e già deputato della XVI legislatura. Eletto come capolista del listino proporzionale della Liguria di Levante, è al terzo mandato. È il più "ricco" dei deputati liguri con un reddito di 1.056.074 euro.

Eletti con il PD

Raffaella Paita, classe 1974, renziana doc è stata capogruppo del partito in consiglio regionale della Liguria. Era candidata alla presidenza della Regione nel 2015 per la coalizione di centrosinistra, sconfitta da Giovanni Toti. Già assessore regionale alle Infrastrutture della giunta Burlando, è al primo mandato in Parlamento. Ora Italia Viva. Ha dichiarato 109.263 euro.

Franco Vazio, classe 1962, è deputato uscente e membro della commissione Giustizia della Camera, di cui è stato vicepresidente. È stato particolarmente attivo nell’ambito della commissione d’inchiesta sulle Banche. Per lui, secondo mandato a Montecitorio. Ha dichiarato 257.752 euro.

Eletti con Liberi e Uguali

Luca Pastorino, classe 1971, è deputato uscente di Possibile e ha lasciato il Pd seguendo la scissione di Pippo Civati. Già sindaco di Bogliasco, è stato candidato presidente della Regione Liguria nel 2015 per la sinistra radicale. E’ al secondo mandato in Parlamento. Per lui 132.206 euro.