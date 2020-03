Quattro clienti alla volta: i bar si adeguano al decreto anti-contagio

Bar e caffetterie della provincia di Imperia si adeguano alle regole dettate dal decreto dell’8 marzo. Regole restrittive che impongono ai titolari dei locali di sorvergliare che i clienti mantegano le distanze di un metro l’uno dall’altro. E così iniziano ad apparire cartelli come quello in foto che permettono l’ingresso nel locale solamente a 4 clienti alla volta.

Nell’articolo 2 paragrafo e) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo a carico dell’esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;

f) è raccomandata in tutte le altre attività commerciali l’adozione di misure per contingentare gli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro