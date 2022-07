Quinta ondata: ricoveri e positivi in aumento in Liguria

Ecco il bollettino odierno sull'andamento della pandemia da Coronavirus, nella quinta ondata, in Liguria.

Coronavirus, quinta ondata: i nuovi casi sono oltre 2.000

Sono 2.419 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore a fronte dei 1.399 tamponi molecolari e degli 8.572 test antigenici rapidi effettuati. Il dato dei positivi totali è ancora in aumento: sono attualmente 25.617 (+447). In aumento anche i ricoveri: complessivamente, in Liguria, sono 384 (+10) i pazienti ricoverati. Tra questi 10 (-1) sono in terapia intensiva.

In provincia di Imperia i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 303, per un totale di 2907 positivi. tra questi, 31 (-1) sono ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva.

Nel bollettino di oggi è registrato il decesso di due uomini, di 81 e 86 anni, avvenuto il 12 luglio presso l'Ospedale Galliera e il San paolo di Savona.

Ecco i dati di Alisa

Bollettino_Coronavirus,_dati_Alisa-Ministero_del_14_luglio_2022