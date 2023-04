Raid di ladri-vandali nella notte in Corso Imperatrice. Sfondati vetri di diverse auto

Vetri sfondati di auto in sosta, con il probabile intendo di trafugarne il contenuto. E' la brutta sorpresa che alcuni automobilisti di Sanremo (non tutti se ne sono ancora resi conto) si sono trovati questa mattina in corso Imperatrice, in particolare coloro che avevano lasciato l'auto in sosta tra la zona antistante l'Hotel Royal e la tabaccheria.

I carabinieri analizzano le telecamere

Sul posto ci sono i carabinieri, che stanno raccogliendo informazioni dai commercianti della zona e verificando la presenza di telecamere (la zona ne è provvista) per poter risalire all'autore (o agli autori) degli atti vandalici. Almeno tre le auto danneggiate. Un'utilitaria Fiat, posteggiata davanti alla tabaccheria-edicola, un suv Dacia e un vecchio fuoristrada Land Rover.

La settimana scorsa sempre in centro, in via Nuvoloni, all'altezza dell'Hotel Villa Maria (a poche decine di metri), un altro atto vandalico rivolto a diverse auto. Questa volta l'intento tuttavia non era il furto, ma il danneggiamento. Quattro auto sono state brutalmente rigate lungo le fiancate.