Regionali 2020, Luigi Sappa è il candidato di Polis

Sarà Luigi Sappa è il candidato di Polis il movimento che fa riferimento al Claudio Scajola all’interno della lista Forza Italia e Liguria Popolare a sostegno di Giovanni Toti per le prossime elezioni regionali che si terranno il prossimo 20 e 21 settembre.

Sappa, ex sindaco di Imperia e Presidente della Provincia

Luigi Sappa è stato sindaco di Imperia dal 1999 al 2009 e successivamente Presidente della Provincia di Imperia dal 2010 al 2015. In dubbio ancora le quote rosa all’interno della coalizione. Si chiama fuori dai giochi Gabriella Manfredi, figlia di Manfredo Manfredi, deputato democristiano negli anni 70 e 80, di cui si era ipotizzato nei giorni scorsi una sua candidatura. “ Ho certamente un nome importante, eredità di un Padre che tanto ha fatto per questo territorio- scrive la Manfredi su facebook- Ovviamente non posso che essere lusingata da queste attenzioni, ed essere oggetto di stima sincera da parte di chi ha ruoli attivi in politica mi rende orgogliosa. Ma io ho scelto di essere un Medico e di occuparmi di malati terminali. Accade così che un mio paziente, che ha letto uno di questi articoli, tenendomi la mano mi dica “Dottoressa è vero che si candida alle elezioni? per favore non mi abbandoni” E a questo punto la mia risposta non può essere che una sola “tranquillo, sono qui. E resto qui.” ciò non toglie che io senta importante l’impegno sociale. Gioco in squadra. Gioco di squadra. Perché la competenza arrivi in Regione”- conclude