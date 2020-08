Regione stanzia 500mila euro per film e serie TV

La Giunta regionale ha approvato con deliberazione del 5 agosto 2020, il terzo bando “Interventi a sostegno dell’attrazione di produzioni audiovisive” nell’ambito dell’azione 3.3.2 Asse 3 – Competitività delle imprese, del Por Fesr Liguria 2014-2020.

Attrarre imprese di produzioni audiovisive in Liguria

L’obiettivo del bando è attrarre imprese di produzione audiovisiva indipendenti, nazionali e internazionali, per la produzione di opere audiovisive sul territorio della Liguria. I destinatari sono le micro, piccole e medie imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva italiane europee o extraeuropee. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 60% della spesa ammissibile, in relazione al punteggio conseguito in graduatoria, fino a 120.000 euro. L’intervento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a euro 50.000. e risorse assegnate al bando sono pari a 500.000 euro. Le domande possono essere presentate dal 20 al 23 ottobre 2020. Le domande potranno essere inviate, redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it. La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal 7 ottobre 2020

Sono ammesse le seguenti tipologie di progetti

Lungometraggi (durata superiore a 75 minuti)

Serie TV (durata superiore a 100 minuti)

