Regione stanzia fondi per le categorie colpite dal Covid

La Giunta regionale ha stanziato ulteriori 7,8 milioni di euro del Fondo sociale europeo per attivare tre bandi a sostegno di tre diversi settori fortemente colpiti dall’emergenza Coronavirus: scuole paritarie, trasporto categorie deboli, addetti alle mense e alle pulizie.

Scuole paritarie

Per le scuole paritarie di ogni ordine e grado sono stati stanziati 2,8 milioni di euro in modo da consentire alle famiglie il contenimento delle rette scolastiche. Si può presentre domanda tramite gli istituti prescelti dal 18 agosto fino al 18 settembre.

Spostamenti per le categorie deboli

2 milioni e 200mila euro sono stati predisposti per l’erogazione di bonus per agevolare gli spostamenti di soggetti fragili, residenti in Liguria, su taxi e servizi a noleggio con conducente. Nella categoria sono incluse persone affette da malattie rare, con patologie che comportino problemi di deambulazione, donne in gravidanza e persone in possesso di riconoscimento di invalidità. Si può fare domanda per il bonus dal 15 settembre fino al 15 ottobre.

Addetti alle mense e pulizie

Per i lavoratori delle mense e adetti alle pulizie degli istituti è stato approvato un piano di sostegno da 1,8 milioni di euro per sostenere queste categorie che si sono trovate in difficoltà a causa della chiusura delle scuole durante l’emergenza sanitaria. Le domande possono essere presentate dal 12 agosto al 31 agosto.

