Revocato il divieto di balneazione ad Arma di Taggia

SI può tornare in spiaggia sul litorale di Arma. La notizia è di pochi minuti fa con la comunicazione del sindaco Mario Conio che sta per revocare l'ordinanza di divieto di balneazione dopo l'esito positivo delle analisi Arpal. "Pochi minuti fa- scrive il primo cittadino sul suo profilo facebook- mi è stato comunicato l’esito favorevole delle analisi di controllo dell’Arpal, che hanno dato risultati assolutamente confortanti ; per tale ragione mi sto accingendo a revocare l’ordinanza di divieto di balneazione sulle nostre spiagge. Possiamo tornare a godere appieno del nostro mare in totale relax, buon sant'Erasmo a tutti"