Rimborsi famiglie per accudimento figli, valida anche Isee 2019

Vista la difficoltà di accedere ai Caf in questo periodo e per evitare code, per ottenere i rimborsi da 500 e 300 euro (disposti dalla Giunta per andare incontro ai disagi delle famiglie con minori derivanti dalla sospensione delle scuole) potranno essere presentati nella domanda anche i dati dell’Isee 2019, non necessariamente quelli del 2020