Riparte il mercato del lavoro. Tutte le offerte della settimana

Anche questa settimana pubblichiamo le offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

Imperia

Azienda di Imperia cerca un segretario /a con contratto di apprendistato.Cod riferimento 27547

Azienda di Imperia cerca un addetto alle pulizie a tempo determinato part time. Il turno è dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 18.30 alle 20.30. Cod. riferimento 27529

Azienda di Imperia cerca un infermiere o infermiera a tempo determinato full time. Cod. riferimento 27528

Azienda di Pontedassio cerca un commesso a tempo determinato full time. Cod riferimento 27527

Azienda di Torino cerca 2 muratori a tempo determinato. Requisiti: possesso di assolvimento/proscioglimento obbligo; esperienza pregressa; lavoro su turni. Cod. riferimento: 27237

Azienda di Imperia cerca 5 carpentieri edili, 5 escavatoristi, 5 muratori e 5 autisti a tempo determinato. Cod. riferimento: 27215, 27186, 27216 e 27219

Azienda tedesca cerca nella zona di Imperia 1 software engineer e 1 technology marketing and groth professional a tempo indeterminato. Cod. riferimento: 27034 e 27033

Azienda di Imperia cerca 1 addetto amministrativo a tempo determinato full time. Requisiti: esperienza in amministrazione del personale. Cod. riferimento: 26870

Azienda di Imperia cerca per tirocinio 1 impiegato tecnico . Cod Riferimeno 27214

Azienda di Imperia cerca un parrucchiere per tirocinio . Cod riferimento 27523

Azienda di Diano Marina cerca per tirocinio di 3 mesi 1 sviluppatore Software. Cod riferimento 26828

Azienda di Imperia cerca per tirocinio un parrucchiere. Cod riferimento 27523

Sanremo

Azienda Florivivaistica cerca a tempo determinato tre giardinieri. Requisiti flessibilità di orario e disponibilità alle trasferte. Cod riferimento 27517

Azienda commercio di Sanremo cerca 1 impiegato contabile a tempo indeterminato. Requisiti: pacchetto Office; indispensabile diploma di ragioneria o equipollenti. Cod. riferimento: 27369

Bar di Sanremo cerca 1 aiuto cucina a tempo determinato. Requisiti: esperienza; lingua inglese. Cod. riferimento: 27366

Cooperativa sociale di Sanremo cerca 1 infermiere a tempo determinato. Cod. riferimento: 27272

Officina di Sanremo cerca 1 meccanico a tempo determinato. Requisiti: esperienza con gru e macchine di cantiere. Cod. riferimento: 27210

Azienda edile di Arma di Taggia cerca 1 segretario apprendista part time. Requisiti: pref. diploma ragioneria. Cod. riferimento: 27114

Ristorante di Sanremo cerca 1 aiuto pizzaiolo per apprendistato. Requisiti: conoscenza inglese e francese. Requisiti: 27108

Ristorante di Sanremo cerca 1 cuoco a tempo determinato. Requisiti: pref. esperienza in cucina mediterranea. Cod. riferimento: 27106

Ingrosso Fiori Sanremo cerca per 6 mesi 1 tirocinante addetto magazziniere. Cod. Riferimento 27275

Azienda artigiana di Sanremo cerca per 12 mesi 1 tirocinante marmista. Cod riferimento 27274

Studio professionale di Sanremo cerca 1 perito assicurativo. Contratto tempo determinato Cod. Riferimento 27273

Famiglia privata di Sanremo cerca una badante a tempo determinato con precedente esperienza documentata. Cod. Riferimento 27544

Azienda marmi di Sanremo cerca 1 impiegato a tempo determinato e un piastrellista con contratto apprendistato. Cod riferimento 27546 e 27545

Ventimiglia

Azienda florovivaistica cerca a tempo determinato per sei mesi full time un giardiniere con capacità di autogestire un giardino. Cod riferimento 27534

Struttura ricettiva alberghiera Ventimiglia cerca a tempo determinato (4/6mesi) portiere notturno. Requisiti richiesti diploma scuola superiore meglio se alberghiera, mezzi propri, esperienza documentata della mansione, conoscenza lingua francese, disponibilità a lavorare su turni e festivi

Stabilimento balneare di Ventimiglia cerca assistente bagnanti a tempo determinato/ stagionale full time .Cod riferimento 27456

Struttura ricettiva di Bordighera cerca segretario a tempo determinato 3-5 mesi full time. Requisiti: Ingrese e francese a livello B1 B2. Cod Riferimento: 27430

Struttura ricettiva di Vallecrosia cerca 1 cameriere barista a tempo determinato 5/6 mesi full time. Requisiti: inglese e tedesco a livello B2. Cod. riferimento: 27346

Ristorante di Ventimiglia cerca 1 cameriere di sala a tempo determinato part time 4 mesi. Requisiti: lingua francese a livello B2; lavoro su turni e festivi. Cod. riferimento: 27224

Centro studio odontoiatria di Ventimiglia cerca 1 assistente alla poltrona a tempo indeterminato. Requisiti: lingua francese. Cod. riferimento: 27221

Bar Gelateria di Bordighera cerca un banconiere full time con contratto di apprendistato. Cod. riferimento 27295

Cooperativa sociale di Savona cerca 1 infermiere professionale a tempo determinato 6 mesi full time con inserimento del lavoratore su Ventimiglia. Requisiti: lavoro in strutture RSA e RP anziani. Cod. riferimento: 25330

CONTATTI CENTRI PER L’IMPIEGO

Ventimiglia: via Lamboglia 13 (tel. 010 2893681); Imperia: piazza Roma 2 (tel. 010 2893614 – 624); Sanremo (010 2893660 – 658): via Pietro Agosti 245 da martedì a venerdì 8.30-12.30 e mercoledì 14.30-16.30. Inviare il CV con il codice di riferimento via mail a Imperia: cpi.imperia@regione.liguria.it, Sanremo: cpi.sanremo@regione.liguria.it, Ventimiglia: cpi.ventimiglia@regione.liguria.it

L’orario di apertura è da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 12:30