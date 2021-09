Ripulito dal Comune il dormitorio dei migranti in zona Sirena e Foce del Roya

Sgomberato dal Comune il dormitorio alla Foce del Roya

Sull'azione che l'amministrazione retta dal sindaco Gaetano Scullino vuole intraprendere per far fronte al fenomeno migratorio, fermo restando che così non si può più andare avanti e che i cittadini sono stanchi e sofferenti, il Comune sta procedendo su più punti ma con massima cautela perché si stanno studiando ordinanze e linee di azione che devono essere facilmente e concretamente applicabili da tutte le forze dell'ordine e quindi azioni incisive condivise e concordate.

"Nessuna anticipazione, se prima non verrà vista, concordata e approvata dalla Prefettura e dalle Forze dell'ordine linee guida condivise - afferma il primo cittadino - stiamo però già operando in tal senso, un lavoro intenso ed entro 10 giorni avremo già i primi risultati sulle proposte che nasceranno dal tavolo di coordinamento comunale, trasversale a più uffici comunali, che è già partito, coordinato da me direttamente attraverso il direttore del mio Staff e dopo le riunioni che le Forze dell'ordine".

"Aspetto anche l'arrivo del nuovo prefetto"

"con il qual espero di instaurare un ottimo e collaborativo percorso sul fenomeno migranti. Certamente a breve dobbiamo vedere un cambiamento, durezza e tolleranza zero verso ubriachi e degrado. Come ho preannunciato deve essere con cautela e con regole rigide anche data accoglienza. Il sorgere di un campo di accoglienza, prescindendo dalla denominazione che avrà, necessariamente da prevedersi fuori dai centri abitati anche frazionali, dovrà avere un regolamento di gestione concordato e rigido solo per chi intende rispettare il modo civile di vivere e le regole." Conclude Scullino: "Fermezza e tolleranza zero, con accoglienza solo per chi lo merita e ne ha veramente bisogno, basta buonismi inutili".