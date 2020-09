Risse e danneggiamenti alla stazione ferroviaria di Bordighera

Risse

E’ stata una notte di risse e baldorie tra i lungomare e la stazione ferroviaria di Bordighera, con puntatine anche nella vicina corso Italia, dove alcune bande di giovani si sono affrontate, devastando la piazza ovvero sferrando calci contro la porta di ingresso della stazione, gettando a terra alcuni scooter e danneggiando dei cassonetti. Il tutto in preda ai fumi dell’alcol.

Sul posto sono dovuti intervenire carabinieri e polizia ed ora ci sono accertamenti in corso per ricostruire la vicenda. Diversi i giovani che hanno sfogato la propria violenza per strada – da mezzanotte circa alle 2.30 – con alcuni che sono stati costretti a chiudere. E’ in corso l’identificazione dei giovani coinvolti.

