Sabato ad Arma la giornata della Donazione targata Avis

Sabato 17 ottobre Avis Imperia Organizza la Giornata della Donazione che si terrà a Arma di Taggia presso il Centro Commerciale La Riviera Shopville, dalle ore 08.30 alle 12.30. Sarà preferibuile prenotare con appuntamento (chiamare il numero 3933678372) .”I nostri donatori – fa sapere Davide Binaggia, presidente Avis -e i nostri futuri nuovi donatori saranno accolti da personale medico e paramedico e dai volontari di Avis Imperia. Ovviamente – specifica – bisogna essere in buona salute e presentarsi muniti anche di mascherina. Sono giornate difficili per tutti ma servono a salvare vite umane”. Ultimo accorato appello “Venite a donare. È molto importante che i nostri preziosi donatori di vita continuino a donare in modo periodico e costante e che magari coinvolgano parenti ed amici”

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse, seguici cliccando sui social che preferisci! Lista WhatsApp Lista WhatsApp Pagina facebook Instagram