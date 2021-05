Sanità in sciopero: a rischio visite, esami e prestazioni

Ci saranno anche i sanitari imperiesi sulle barricate, a margine dello sciopero nazionale, per tutta la giornata, indetto dalla sigla USB, USB PI (Pubblico Impiego) e CUB. Lo comunica con una nota sul proprio sito istituzionale Asl 1 imperiese. L’azienda garantisce i servizi di emergenza e pronto soccorso per tutto il 21 maggio, giornata dello sciopero: non sono garantite, invece, attività programmate come visite, esami e prestazioni.

La nota di Asl 1

“Sciopero generale nazionale per la giornata del 21 maggio 2021- si legge sul sito dell’Asl 1 imperiese – Proclamato per tutto il personale del comparto Sanità pubblica, IPAB e ASP degli Enti Locali e Policlinici Universitari. Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha informato in merito alla proclamazione, ai sensi della legge n. 146/90 e successive modificazioni, da parte delle Associazioni sindacali USB – Unione Sindacale di Base, USB-PI – Unione Sindacale di Base – Pubblico Impiego e CUB Sanità, dello sciopero generale nazionale di tutto il personale del comparto Sanità pubblica, IPAB e ASP degli Enti Locali e Policlinici Universitari, su tutto il territorio nazionale per venerdì 21 maggio 2021 intera giornata”.

“Emergenze garantite”

“Questa Azienda – continua Asl – assicura, nelle Strutture interessate dallo sciopero, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza.”

A rischio le attività programmate

“In particolare – concludono – verranno garantiti i servizi di emergenza e di Pronto Soccorso. Potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate.”