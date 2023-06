Scajola sotto inchiesta replica sul caso Bergaminelli-Maiolino: "C'era un uomo disperato che si sentiva tradito"

"Maiolino aveva un contratto con le ferrovie fino al 2024 nell’area dove sta sorgendo la nuova rotonda di Borgo San Moro - scrive Scajola sulla sua pagina Facebook - ed era stato costretto a lasciarlo, dopo molti anni, per permettere al Comune di proseguire i lavori per la pista ciclopedonale. Stava vivendo un dramma umano, come ha dichiarato anche ai giornali.

Dopo la notizia dell' inchiesta per minacce a pubblico ufficiale nei confronti del comandante della Polizia Locale di Imperia, arriva la replica via social del Sindaco Scajola.

"Di fronte a questo, ho chiamato l’allora Comandante, forse anche in maniera forte, per carità, ma senz’altro non minacciosa. Il senso della telefonata era semplice: c’è una sanatoria in corso, noi siamo con un arretrato enorme di verifica sul territorio e l’unica verifica che facciamo è a questo signore?