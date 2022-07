Schianto auto e moto sull'Aurelia a Santo Stefano al mare, 60enne è grave

L'incidente è avvenuto sulla statale Aurelia

Un motociclista di 60 anni è rimasto gravemente ferito, stamattina, nello scontro con un'auto avvenuto sull'Aurelia, a Santo Stefano al mare. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha portato il sessantenne, in codice rosso, in ospedale a Imperia. Alla guida della vettura c'era una donna, anche lei portata in ospedale, ma in codice giallo di media gravità. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica.