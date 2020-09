Schianto in moto a Ventimiglia: due giovani in codice rosso al Santa Corona

Schianto

Due giovani sono rimasti gravemente feriti, verso le 2, dopo essersi schiantati con la moto (Una Kawasaki) in passeggiata Oberdan, a Ventimiglia. La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. L’unica cosa certa è che i due sono stati portati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per un serio trauma cranico e altre contusioni, in corso di valutazione da parte dei medici. La moto è finita sotto la grossa panchina rossa sistemata sul lungomare. Accertamenti sono in corso da parte della polizia stradale.

Leggi qui le altre notizie