Schianto moto contro scooter, feriti due uomini di 45 anni

Feriti due uomini di 45 anni nell’incidente

Due uomini di 45 anni che viaggiavano rispettivamente in sella a uno scooter e a una moto di grossa cilindrata sono rimasti feriti, nel primo pomeriggio, in uno scontro avvenuto in corso Vittorio Emanuele, a Camporosso, nei pressi della farmacia. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e l’automedica.

I due sono stati stabilizzati e portati in ospedale a Sanremo. A quanto si apprende lo scooter si stava immettendo sulla strada principale, in direzione mare, quando è sopraggiunta la moto, che lo ha urtato.