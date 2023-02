Schianto sulla statale 20 a Olivetta San Michele: Bmw distrutta e due feriti

Nello schianto sono rimasti coinvolti due amici

E' di due feriti, per fortuna non gravi, il bilancio di un incidente avvenuto in serata, sulla Statale 20 del Col di Tenda, tra Olivetta San Michele e Fanghetto. Due giovani amici che viaggiavano su una Bmw serie 1, sono usciti di strada per cause in fase di accertamento. Il conducente, 28 anni, ha riportato la sospetta frattura di una caviglia, mentre il passeggero è praticamente rimasto illeso. Sul posto il personale sanitario con un equipaggio della Croce Azzurra.

