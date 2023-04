Schianto sull'autostrada tra un tir e una Porsche

Al momento il traffico verso l'Italia è bloccato

E' di un ferito il bilancio di uno scontro tra una vettura Porsche e un tir avvenuto, verso le 17, all’altezza del viadotto Latte dell’Autostrada dei Fiori, in direzione Italia. Nell'impatto sono rimaste coinvolte anche altre due auto, ma con solo danni alla carrozzeria. Il conducente della Porsche è stato stabilizzato dal personale sanitario e portato in ospedale in codice "giallo".

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e il personale dell’autostrada

Al momento il traffico è bloccato per via delle operazioni di soccorso (il tir, tra l'altro, è di traverso) e si sono formati diversi chilometri di coda, che inizia già dalla Francia (l'autostrada A8 dista circa tre chilometri), con uscita obbligatoria a Mentone.

Fabrizio Tenerelli