Schianto tra due auto nella notte sull'Aurelia a Bordighera, tre feriti

Schianto sull'Aurelia a Bordighera

E’ di tre feriti, per fortuna non gravi, il bilancio di uno scontro tra due auto avvenuto, nella notte, sull’Aurelia (in via Vittorio Emanuele), all’incrocio con corso Italia, a Bordighera. Stando a quanto finora accettato, sembra che una vettura Fiat 500 Abarth, che stava uscendo da piazza della Stazione, si sia scontrata con un’altra vettura che procedeva verso Sanremo.

L’impatto è stato molto violento

La Fiat è carambolata contro le insegne dell’agenzia immobiliare Conti, mentre l’altra auto si è più volte girata su sé stessa. I tre sono stati soccorsi e portati in ospedale. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Fabrizio Tenerelli