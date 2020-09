Scomparsi i francesi da Ventimiglia, interviene il consigliere Sismondini

Scomparsi i francesi

Il consigliere Gabriele Sismondini, in seguito alla imminente emergenza dovuta alla chiusura del confine con la Francia, chiede al sindaco di ventimiglia, Gaetano Scullino e al neo riconfermato governatore della Liguria Giovanni Toti di attivarsi immediatamente per cercare soluzioni al fine di aiutare i cittadini e i commercianti creando uno sgravio fiscale per quanto riguarda la tasse di occupazione del suolo pubblico e la Tari.

Il tutto: “Considerando la posizione strategica di Ventimiglia che da anni vive a stretto contatto con i francesi – afferma Sismondini – essendo il reale motore della nostra economia e viste le grandi difficoltà che i nostri concittadini e commercianti hanno dovuto affrontare negli ultimi sei mesi e visto, già a partire da questa mattina, la quasi totale assenza degli acquirenti francesi nelle vie cittadine”.

Probabilmente verrà presentata un’interrogazione in merito, in ogni caso sono a completa disposizione per aiutare l’amministrazione a trovare soluzioni possibili per il bene della città e dei cittadini di Ventimiglia.

