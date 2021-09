Scontro scooter e autocarro a Imperia, almeno un ferito

Incidente in via Garessio a Imperia

E' di un ferito il bilancio di uno scontro tra un autocarro e uno scooter avvenuto, in via Garessio, a Imperia. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, ma a quanto si apprende, l'autocarro si trovava in fase di svolta, quando è sopraggiunto il motociclo, con in sella una coppia di giovani (uomo e donna). A riportare le maggiori ferite sarebbe stato soltanto l'uomo, che comunque non è grave.