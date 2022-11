Scooterista ricorre in Appello contro 12 multe elevate con semaforo T-Red a Vallecrosia

Inizialmente erano 14 le multe, ma due gli sono state cancellate per la tardiva notifica

Uno scooterista di Camporosso, R.L., ha presentato ricorso in Appello al giudice ordinario contro dodici multe, che gli sono state inflitte dalla polizia municipale di Vallecrosia, per avere oltrepassato la linea bianca dello stop, all’incrocio con l’Aurelia, che ormai da un anno e mezzo è regolato dal famigerato T-Red, il semaforo che punisce non soltanto chi passa con il “rosso”, ma anche chi esce fuori dalla striscia con una o due ruote se scooter; o con due o quattro ruote, nel caso dell’auto.

Difeso dall’avvocato Giorgio Valfrè, aveva presentato ricorso al giudice di Pace

contro quattordici multe, ma due gli erano state cancellate perla tardiva notifica. Restano le dodici multe, ciascuna dell’importo di 59,60 euro, che oltre alla spesa, comportano anche la decurtazione di due punti patente ciascuna, per un totale di ventiquattro. Le violazioni sono state commesse nell’agosto del 2021, quando alla mattina presto, verso le 4.30-5, lo scooterista si recava da camporosso a Bordighera Alta per sfamare una colonia felina, prima di recarsi al lavoro. L’avvocato Valfrè sostiene che in base a una interpretazione di diverse norme del codice della strada, quel tipo di violazione non può essere contestata con dispositivi elettronici.

Fabrizio Tenerelli