Scoperto l'uomo che rapinato una fedele mentre andava a messa a Bordighera

INDAGINI DEI CARABINIERI

Le indagini si sono avvalse delle immagini del circuito di videosorveglianza cittadino, ma anche di appostamenti, perquisizioni

Si tratta di uno straniero a quanto pare regolare in Italia

I carabinieri di Bordighera hanno scoperto e segnalato all’autorità giudiziaria l’uomo, che lo scorso 15 marzo, in via Garnier, nella città alta, ha rapinato della borsetta una donna, di circa 70 anni, che si stava recando a messa. Si tratta di uno straniero, regolare in Italia.

L’anziana, che si stava recando a messa, nella chiesa della Maddalena, era stata strattonata e gettata a terra ed era dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso. Le indagini si sono avvalse delle immagini del circuito di videosorveglianza cittadino, ma anche di appostamenti, perquisizioni. I militari hanno, infatti, trovato elementi che confermano la sua colpevolezza.