Seconda ondata: questa è la settimana decisiva

Secondo gli esperti dell’oms e del comitato tecnico scientifico italiano questa settimana sarà determinante per capire se le strette imposte dal Governo hanno avuto effetto sulla diffusione del covid. Anche il presidente della Regione Liguria è in attesa di vedere se la curva di contagi, già in lievissimo calo, inizierà a scendere significativamente per poter tornare all’agognata zona gialla: “Questa settimana sarà determinante: la curva del contagio sta scendendo e se questo andamento si confermerà e gli ospedali torneranno a prendere fiato, chiederemo al Governo di essere inseriti nella zona gialla. Impegniamoci per la nostra salute, per chi lotta in prima linea dentro e fuori dagli ospedali, per chi aspetta di tornare al lavoro per mantenere la propria famiglia. Tutti possiamo fare la nostra parte, coraggio Liguria.

Quando curi una malattia puoi vincere o perdere, quando ti prendi cura di una persona puoi solo vincere. Grazie ai nostri medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario per i sacrifici, l’impegno e la dedizione che stanno dimostrando ancora una volta nella lotta al virus”.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse, seguici cliccando sui social che preferisci! Lista WhatsApp Lista WhatsApp Pagina facebook Instagram