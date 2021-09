Sedici chilometri di coda in autostrada. Assistenza con bottigliette d'acqua agli automobilisti

Traffico nuovamente paralizzato sull'Autofiori a causa dei cantieri. Attualmente si registrano oltre 16 km tra Arenzano e Savona, nonostante - informano fonti di Autostrada dei fiori - sia stata rinviata la chiusura di un cantiere in seguito a un imprevisto tecnico legato a un'installazione nella galleria Ranco, situata tra Albisola e Savona.

Nonostante la riapertura al traffico sulle due corsie fosse prevista per le 14, si percorre attualmente una sola carreggiata nel doppio senso di marcia. "Autostrade per l'Italia ha predisposto, già da questa mattina, una assistenza ai viaggiatori. Sul posto è stato potenziato il numero di squadre per il soccorso meccanico e sono in servizio 20 persone che si occupano anche dell'assistenza ai viaggiatori fornendo loro bottigliette d'acqua. A loro spetta anche verificare la corretta percorribilità del tratto".