Sette positivi in meno in Liguria. Ecco il bollettino di Alisa

Sono 1146, sette in meno di ieri, i pazienti attualmente positivi al Coronavirus in Liguria. Di questi, 62 sono in provincia di Imperia, 53 i casi di persone residenti fuori regione o al di fuori dei confini nazionali. I ricoveri a causa del virus in tutta la regione registrano un lieve aumento, uno in più, per un totale di 22 di cui 2 in terapia intensiva. Nei presidi di competenza dell’ASL1 imperiese, i ricoverati sono ancora 5. Nessuna variazione da ieri e nessun caso in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi di pazienti Covid positivi.

Ecco i dati di oggi

TOTALE tamponi effettuati 201.270 2.022 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10283 7 · TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1334 2 · TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8949 5 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1146 -7

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 135 LA SPEZIA 28 IMPERIA 62 GENOVA 763 Residenti fuori Regione/Estero 53 altro/in fase di verifica 105 TOTALE 1146

OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente Ospedalizzati 22 2 1 ASL1 5 0 0 ASL2 5 0 1 Ospedale Policlinico San Martino 3 2 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 2 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 4 0 0 ASL 3 Villa Scassi 4 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 2 0 0 ASL4 Sestri Levante 2 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 1 0 0

Isolamento domiciliare 194 1 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7568 14 SCHEDE DECESSI 07/09/2020-M-79 anni-Villa Scassi 1569 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 51 ASL 2 153 ASL 3 280 ASL 4 98 ASL 5 136 Liguria 718

