Si ammala in Polonia e muore Pietro Chiappori, fratello del sindaco di Diano

Una morte improvvisa, dovuta pare a setticemia, in seguito all’aggravarsi di un’infezione che non gli ha lasciato scampo. E’ morto così nei giorni scorsi, all’età di 69 anni, l’imprenditore Pietro Chiappori, di Villa Faraldi, fratello del Sindaco di Diano Marina. Chiappori, a quanto scrive La Riviera oggi in edicola, si sarebbe ammalato in Polonia, paese di cui è originaria la moglie.

Dai una mano a Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano, senza sosta e con grande difficoltà, per garantirti un'informazione precisa e puntuale dal tuo territorio, sull’emergenza Coronavirus. Tutto questo avviene gratuitamente.

Adesso, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Con un piccolo contributo volontario, puoi aiutare le redazioni impegnate a fornirti un'informazione di qualità. Grazie.



Scegli il tuo contributo: