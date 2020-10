Si cercano 249 infermieri per affrontare l’emergenza Covid

L’avviso pubblico di Alisa per far fronte all’emergenza Covid

Un avviso pubblico pubblicato sul sito di Alisa. Sistema sanitario regionale della Liguria, per far fronte alla carenza di organico infermieristico anche in vista della nuova ondata di Covid 19.

In particolare si cercano 249 infermieri da inserire nelle Rsa e negli ospedali della Regione.

Nel dettaglio servono 34 infermieri all’Asl 1, 44 ASL 2, 113 Asl 3, 23 Asl 4 e 35 Asl 5.

In allegato l’avviso pubblico di Alisa con tutte le indicazioni per partecipare.

DELIBERA_314_2020