Si parte con i vaccini in farmacia. Ecco l’elenco nella nostra provincia

Vaccini in Farmacia a partire da martedì

Da martedì sarà possibile vaccinarsi contro il Covid anche in farmacia. In totale sono 52 le farmacie in cui sarà possibile ricevere il vaccino AstraZeneca che verrà consegnato a partire da domani, 29 marzo. Dal giorno successivo il via alla somministrazione.

Di queste 52 farmacie 7 si trovano sul territorio della provincia di Imperia.

Ecco l’elenco:

Imperia (Farmacia Rebagliati corso Garibaldi 2 e Novaro e in Via Bonfante 64

Sanremo (Farmacia Nola Corso Imperatrice 9)

Cervo (Farmacia Santi Via Aurelia 45)

Ventimiglia (Farmacia Quagli Via Cavour 47)

Vallecrosia (Zitomirsky Via Col Aprosio 146)

Bordighera ( Farmacia Centrale Via Vittorio Emanuele 145)