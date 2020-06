Sindoni: “Presentiamo una Sanremo diversa, esperienziale”

Padrone di casa della presentazione della piattaforma di rilancio e promozione turistica di Sanremo, l’assessore al turismo Alessandro Sindoni ha parlato dell’idea di promuovere una Sanremo diversa attraverso investimenti su giornali e riviste cartacee oltre che digitali rivolte a tutto il Nord Italia senza trascurare il centro, Roma compresa. “Con questo primo video puntiamo a far scoprire gli aspetti magari trascurati di Sanremo. Il motto è sempre Sanremo Città della Musica e tanti saranno gli eventi musicali in sicurezza dell’estate. Ma rilanciamo anche un tirismo sportivo, l’outdoor, le bellezze del nostro mare, le vacanze in sicurezza per le famiglie. A seguire per il dopo estate ci sarà un secondo video. Lavoriamo giorno dopo giorno”.

I particolari

Un filmato della durante di circa due minuti e mezzo, ma anche un nuovo brand, costituito dagli storici simboli di Sanremo, la palma e il leone, e una serie di “pillole” video, che saranno pubblicate su social e canali tematici, per promuovere la città in Italia e in Europa. Questo, in estrema sintesi, è il piano di marketing del Comune di Sanremo, presentato stamani nella sala Biribissi del Casinò, alla presenza del vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Sindoni; del presidente di Casinò spa Adriano Battistotti e di Andrea Ventura, titolare di Rebel Digital, la società che ha realizzato i video promozionali per conto del Comune di Sanremo.

“Il pano si sviluppa su vari livelli di promozione, dal punto di vista cartaceo e digitale – afferma Sindoni -. L’obiettivo è di portare a conoscenza dei turisti una Sanremo diversa ed esperienziale: dall’outdoor, al mare, alle famiglie”.

Il bacino di utenza della campagna promozionale riguarda il nord Italia, ma anche il centro, specialmente il Lazio; per proseguire con Costa Azzurra e sud della Francia, fino a Montpelier; e poi, Svizzera e Germania del sud. “Ci sarà anche un secondo video – aggiunge Sindoni – con il quale si cercherà di promuovere una Sanremo più movimentata con il Festival, i fuochi di artificio e gli eventi musicali”. Le “pillole”, in ultimo, hanno l’obiettivo di promuovere le peculiarità del territorio: sport e wellness, fiori e verde, shopping, mare, eventi, cultura e tradizioni.

L’intervista all’assessore Alessandro Sindoni