Soccorritori in mountain bike salvano motociclista, poi interviene l’elicottero Grifo

Motociclista tratto in salvo da Grifo e dal Soccorso Alpino

Intervento di Grifo, l’elicottero del 118 su cui viaggia anche un tecnico del Soccorso Alpino Liguria, oggi pomeriggio per soccorrere un motociclista da trial che si era infortunato sul colle Domenica in località Moano, nel Comune di Pieve di Teco.

La sfortuna della caduta da parte del motociclista è stata in parte compensata dal fatto che in zona ci fossero due tecnici del Soccorso Alpino e altrettanti volontari della Croce Rossa di Pieve di Teco. Tutti e quattro con le mountain bike hanno raggiunto in poco tempo l’uomo, un cinquantenne della zona.

Sono stati loro a prestargli le prime cure per le varie contusioni rimediate nella caduta. Avendo però picchiato la testa (l’uomo è sempre rimasto vigile e cosciente) è stato necessario l’intervento di Grifo. I quattro soccorritori hanno accompagnato l’uomo dove l’elicottero è potuto atterrare. Da qui l’elicottero è decollato in direzione dell’ospedale Santa Corona.

Il video dell’elisoccorso