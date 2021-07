Solo 8 nuovi contagi in tutta la Liguria

È di 8 persone il bilancio di nuovi contagi su 1541 tamponi in tutta la Liguria di cui uno in provincia di Imperia. Il totale delle persone attualmente positive è di 1.311 casi di cui 65 nel ponente meno della metà di quelli a Savona. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, solo 12 le persone in quarantena preventiva perché entrati in contatto con persone positive.