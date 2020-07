Sono 107 i positivi al Coronavirus in provincia di Imperia. Contagi in calo in Liguria

Sono due in meno di ieri, 107 contro 109, i pazienti attualmente positivi al Coronavirus nel territorio di competenza dell’ASL1 imperiese. Sul fronte ospedalizzazioni – nel bollettino che registra il flusso dati tra Alisa e il Ministero sull’andamento della pandemia in Liguria – si apprende che in provincia c’è un ricovero in più. Ancora zero pazienti in terapia intensiva. Per quanto riguarda il lato più tragico anche oggi buone notizie: nessun decesso in tutta la regione. Ecco i dati del flusso Alisa-Ministero di oggi, 16 giugno 2020.

I dati di oggi

TOTALE tamponi effettuati 167.677 1.464 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10050 8 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1254 9 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 8796 -1 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1163 -17

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 77 LA SPEZIA 26 IMPERIA 107 GENOVA 810 Residenti fuori Regione/Estero 52 altro/in fase di verifica 91 TOTALE 1163

ospedalizzati Di cui in TI Differenza ospedalizzati giorno prec. Ospedalizzati 28 0 4 ASL1 9 0 1 ASL2 4 0 1 Ospedale Policlinico San Martino 0 0 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 1 0 1 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 9 0 1 ASL 3 Villa Scassi 9 0 1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 2 0 1 ASL4 Sestri Levante 2 0 1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 3 0 -1

Isolamento domiciliare 173 1 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7323 22 SCHEDE DECESSI 1564 3

SCHEDE DECESSI

sesso età data decesso luogo F 91 17/06/2020 Sanremo F 56 27/06/2020 Sestri Levante M 87 07/07/2020 Villa Scassi

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 44 ASL 2 68 ASL 3 180 ASL 4 74 ASL 5 74 LIGURIA 440