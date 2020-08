Sono 27 i positivi in più in Liguria. Uno nell’imperiese

Sono 27 i nuovi casi si pazienti positivi al Coronavirus in Liguria, rilevati nelle ultime 24 ore. Di questi, uno è stato rintracciato nei territori di competenza dell’ASL1 imperiese, si tratta di un individuo di rientro da un viaggio all’estero. Sono 9 quelli rilevati nel savonese, 5 di rientro dalle vacanze all’estero, 4 contatti di casi confermati ( dei quali uno ancora legato alla grigliata di Quiliano del primo agosto). Sono 11 i casi in ASL 3, ben 6 di rientro da un viaggio all’estero, un contatto di caso confermato e 4 segnalazioni al dipartimento di prevenzione e per finire, 6 contatti di casi confermati nello spezzino. In totale, i positivi sono 1292, 17 in più di ieri. Dei 27 nuovi casi, 12 sono individui di rientro dai viaggi all’estero. Non si registrano decessi in tutta la Regione.

Ecco i dati di oggi

Dati 18 agosto 2020

TOTALE tamponi effettuati 213.677 1.589 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10501 27 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1356 11 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9145 16 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1292 17

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 212 LA SPEZIA 51 IMPERIA 69 GENOVA 780 Residenti fuori Regione/Estero 58 altro/in fase di verifica 122 TOTALE 1292

OSPEDALIZZATI Di cui in TI Differenza OSP. da giorno precedente Ospedalizzati 26 1 1 ASL1 7 0 0 ASL2 5 0 1 Ospedale Policlinico San Martino 4 1 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 3 0 0 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 1 0 0 ASL4 Sestri Levante 1 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 4 0 0

Isolamento domiciliare 296 26 TOTALE GUARITI (che risultano negativi in due test consecutivi) 7640 10 SCHEDE DECESSI 1569 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 75 ASL 2 325 ASL 3 312 ASL 4 132 ASL 5 267 Liguria 1111